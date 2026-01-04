Elazığ'da dar yolda drift atan otomobil kamerada

ELAZIĞ'da Valilik binası önünde tek şeritli yolda otomobil sürücüsünün, drift atması kameraya yansıdı.

Elazığ'da Valilik önünde bulunan tek şeritli yolda kontrolsüz şekilde drift atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil bir süre sonra durdu. Arkasında seyreden sürücüleri tehlikeye atan hareketin ardından tekrar kontrolü sağlayan sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir başka sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi.