Elazığ'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Elazığ'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza boyadı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar devam ederken, dolu kısa sürede görüntülendi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu.

Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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