Elazığ'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 6 kişi, doğal gazdan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle 112'yi arayan vatandaşlar, olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Doğal gaz firması ekipleri binada inceleme başlattı.

Elazığ'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyübi Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yaşayan 6 kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
