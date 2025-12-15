Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik işçisi öldü
Elazığ Salıbaba Mahallesi'nde dönüş yapan çöp kamyonu, temizlik işçisi Bayram Kodad'a çarptı. Olay sonrası yapılan sağlık kontrollerinde Kodad'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Salıbaba Mahallesi 14506. Sokak'ta, İ.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu, dönüş yaptığı sırada çöp konteynerine yönelen aynı araçta görevli temizlik işçisi Bayram Kodad'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kodad'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kodad'ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel