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Elazığ'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını rüzgarla büyüyerek Demirtepe köyü arazilerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi, yaklaşık 325 hektar alan zarar gördü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü.

Bağlıağaç köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Demirtepe köyündeki arazilere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında 3 vatandaş dumandan etkilendi.

Vatandaşlardan 2'si olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi, biri ise hastaneye kaldırıldı.

Yangında, yaklaşık 325 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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