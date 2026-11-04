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Elazığ'da Çaydaçıra Kavşağı'nda iki SUV çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Elazığ'da Çaydaçıra Kavşağı'nda iki SUV çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Elazığ'da Çaydaçıra Kavşağı'nda 23 AFN 944 ve 23 AT 202 plakalı iki SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüjdeki trafik ışığı direğine çarparak durdu; kazada yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çaydaçıra Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFN 944 ve 23 AT 202 plakalı iki SUV tipi araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüjdeki trafik ışığı direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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