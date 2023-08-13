Elazığ'da Çaya Giren Genç Boğuldu
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Elazığ'ın Maden ilçesinde serinlemek için çaya giren Bedirhan Cihan (19), boğuldu. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi ve Cihan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze Maden Devlet Hastanesi morguna götürülürken, soruşturma başlatıldı.
Kalemdan köyünün yakınındaki Kalemdan Çayı'na serinlemek için giren Bedirhan Cihan, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, çalışmalar sonucu Cihan'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze Maden Devlet Hastanesi morguna götürülürken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel