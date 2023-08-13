Elazığ'da Çaya Giren Genç Boğuldu

Elazığ'ın Maden ilçesinde serinlemek için çaya giren Bedirhan Cihan (19), boğuldu. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi ve Cihan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze Maden Devlet Hastanesi morguna götürülürken, soruşturma başlatıldı.