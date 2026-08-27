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Elazığ'da Belediye Otobüsü Yangını

Elazığ'da Belediye Otobüsü Yangını
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

M.Y. yönetimindeki 23 BB 567 plakalı belediye otobüsünde, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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