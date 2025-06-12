Elazığ'da Balık Avına Giden Kişi Nehirde Kayboldu, Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde arkadaşları ile balık avına çıkan 36 yaşındaki Hacı Doğan kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İddiaya göre, Seydili köyü yakınlarındaki Murat Nehri kıyısına arkadaşları ile balık avına giden 36 yaşındaki Hacı Doğan nehre girdi.

Doğan'ın bir anda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından su altında yapılan arama çalışması sonucu Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerce sudan çıkarılan Doğan'ın cenazesinin Palu Devlet Hastanesi morguna götürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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