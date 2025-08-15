Elazığ'da Bahçede Çıkan Yangında 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Ağın ilçesinde evinin bahçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki Latife Uğur, hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen ve yaralanan 80 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi Sadi Kapısız Caddesi'nde, Latife Uğur'un yalnız yaşadığı evinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında dumandan etkilenerek baygınlık geçirip yere düşen Uğur'un vücudunun bir bölümü alevlere maruz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadın, ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bahçedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uğur'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
