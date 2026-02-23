Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-22 Şubat'ta kentte meydana gelen 243 asayiş olayında 242 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 42'si tutuklandı, 17 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uygulamalarda, 58 bin 76 kişi ve 25 bin 412 araç kontrol edildi, 3 bin 259 araca cezai işlem uygulandı, 231 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 9 tabanca, 3 tüfek, 255 fişek ve kartuş, 11 kesici alet, 67,9 gram esrar, 339 gram kubar esrar, 45,79 gram metamfetamin, 493,32 gram bonzai, 9,48 gram bonzai hammaddesi, 282 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 1,2 gram reçine esrar, 32 gram kannabinoid, 5,175 gram skunk, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı motosiklet ve cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak 292 litre alkol, 350 kilogram gıda ürünü ve 104 gümrük kaçağı malzeme bulundu.

Kentte meydana gelen 39 trafik kazasında 50 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 20 kişi yürütülen çalışmalarla bulundu.