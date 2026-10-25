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Elazığ'da asansörde mahsur kalan KPSS adayı itfaiye aracıyla sınava yetişti

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Elazığ'da KPSS'ye gitmek için evinden çıkan aday, binanın asansöründe mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 112'den yardım isteyen adayı kurtararak itfaiye aracıyla Kaya Karakaya Ortaokulu'na yetiştirdi.

Elazığ'da itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan adayı Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) yetiştirdi.

Sürsürü Mahallesi Kuloğlu Sokak'ta bir binadaki dairede yaşayan KPSS adayı, sınav yerine gitmek için evinden çıktı.

Binanın asansörünün arızalanması üzerine içeride mahsur kalan aday, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aday, ekiplerin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Ekipler, sınava geç kalma ihtimali bulunan adayı itfaiye aracıyla sınava gireceği Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kaya Karakaya Ortaokulu'na ulaştırdı.

Zamanında sınav yerine ulaşan aday, ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA
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