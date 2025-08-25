Elazığ'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Eskiköy Yapraklı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. Jandarma, kavga ile ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Eskiköy Yapraklı mezrasında dün gece arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği F.B. ve E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüpheliler H.D. ve K.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
