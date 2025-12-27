Hasta taşıyan ambulans yoldan çıktı; kamyonet sürücüsü kurtardı

ELAZIĞ'da hasta taşıyan ambulans, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Yoldan geçen kamyonet sürücüsünün yardımıyla ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı.

Elazığ'da gün boyu etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Akşam saatlerinde Mürşitbağları mevkisinde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen hastaya müdahale için yola çıkan ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Durumu fark eden yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, ambulansı bulunduğu yerden çıkarmak için yardım etti. Yapılan çalışma sonrası ambulans yeniden yola çıkarıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen hasta ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.