Elazığ'da Aç Kalan Kurt Yerleşim Alanına İndi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yiyecek arayan aç kurt, Organize Sanayi Bölgesi'nde yerleşim alanına girerek dikkatleri üzerine çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde aç kalan kurt, yerleşim alanına indi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan kurt yerleşim alanı Organize Sanayi Bölgesinde görüldü. Yiyecek ararken gezen aç kurdu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Bir süre yemek arayan kurt daha sonra gözden kayboldu.