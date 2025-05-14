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Elazığ'da 9. Engelsiz Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Elazığ'da 9. Engelsiz Uçurtma Şenliği Düzenlendi
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Elazığ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 9. Engelsiz Uçurtma Şenliği'nde özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireyler bir araya geldi. Şenlikte uçurtma uçuruldu ve halay çekildi.

Elazığ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "9. Engelsiz Uçurtma Şenliği"nde özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireyler bir araya geldi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçuruldu, halay çekildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliğiyle özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireylere güzel bir gün yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu tür aktivitelerin engelli bireylerin sosyalleşmelerine, kaynaşmalarına ve rehabilitasyonlarına önemli katkı sunduğunu ifade eden Ergün, "Vali Numan Hatipoğlu, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, engellilere yönelik hizmet veren dernek başkanları ve derneklere üye engelli bireyler ile aileleri, resmi ve özel engelli bireylere yönelik hizmet veren kuruluşlarda bakım altında bulunan engelli bireyler ve kurum personelinin katılım sağladığı şenlik, 2025 Yılı Aile yılı olması hasebiyle de anlamlıydı." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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