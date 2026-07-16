Haberler

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Valiliği, Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

VALİLİK: HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valiliği, Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, deprem sonrası hasar ihbarının yapılmadığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 16/07/2026 tarihinde saat 22: 52'de 4.0 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

IBAN mağdurlarının beklediği haber, Meclis'ten geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı

Kavgada çok sayıda kişi yaralandı! Aralarında polis de var
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu