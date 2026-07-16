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Elazığ'da baraj gölüne giren genç boğuldu

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde babası ve kardeşiyle serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki A.İ. boğuldu. Cansız bedeni dalgıç ekipleri tarafından bulundu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde baraj gölüne giren 18 yaşındaki genç boğuldu.

Keban Baraj Gölü'nün Gülüşkür Köprüsü mevkisinde, babası ve kardeşiyle serinlemek amacıyla suya giren A.İ, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

AFAD ile emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulunan A.İ'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

A.İ'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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