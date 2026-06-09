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12 katlı otelin çatı katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

12 katlı otelin çatı katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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Elazığ'da 12 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da 12 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde 12 katlı bir otelin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, oteldeki 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, ekipler tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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