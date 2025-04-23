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Elazığ Bilim Merkezi'nde 23 Nisan Coşkusu

Elazığ Bilim Merkezi'nde 23 Nisan Coşkusu
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Elazığ Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, çocuklara deney şovları, bilim gösterileri ve müzik dinletileri sunarak eğlenceli bir deneyim yaşattı. Öğrenciler sergileri gezip planetaryum gösterimlerine katılırken, el becerilerini geliştirerek Satürn gezegen modelini yaptılar.

Elazığ Bilim Merkezi'nde 23 Nisan coşkusu

ELAZIĞ - Elazığ Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında deney şovları, bilim gösterileri ve müzik dinletileriyle dolu bir etkinlik düzenledi. Çocuklar sergi gezileri, planetaryum gösterimleri ve Satürn gezegen yapımı gibi etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi.

Elazığ Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında renkli ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bilim gösterileri, deney şovları ve müzik dinletileriyle bayram coşkusu doyasıya yaşandı. Etkinliğe katılan öğrenciler, bilim merkezinde yer alan sergileri gezme fırsatı bulurken, planetaryum gösterimlerinde uzayın derinliklerine yolculuk yaptı. Öğrenciler ayrıca 'Satürn Gezegen Yapımı' atölyesinde el becerilerini kullanarak gezegen modelleri hazırladı. Palu ilçesinden gelen öğrencileri Elazığ Bilim Merkezi Yöneticisi Tamer Kurtoğlu karşıladı. Kurtoğlu, bilim sevgisini çocuklara aşılamanın ve onları bilimle buluşturmanın önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerden Hatice Dicle ise, etkinliklerin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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