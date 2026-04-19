Ağın'da çocuk parkında zemin çalışması başlatıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye tarafından çocuk parkı zemininde çalışma yapıldı.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çocuk oyun parkının zeminiyle ilgili başlatılan çalışma kapsamında beton dökümünün gerçekleştirildiğini belirtti.

Çakar, "Çocuklarımıza daha düzgün ve güvenli bir park ortamını sağlamak amacıyla parkta yumuşak zemin kaplama işlemini de uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çocuk parklarına ve yoğun olarak kullanılan alanlara yönelik yapılan çalışmaların sürdürüleceğini dile getiren Çakar, vatandaşların taleplerini karşılamaya, sağlıklı ve güvenli ortamlar oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.