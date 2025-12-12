Haberler

El Salvador ve xAI, dünyanın ilk ülke çapında yapay zeka destekli eğitim programını başlatacak

Güncelleme:
El Salvador, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile birlikte dünyanın ilk ülke çapında yapay zeka destekli eğitim programını başlatma kararı aldı. Program, 5 bini aşkın devlet okuluna entegre edilecek ve bir milyondan fazla öğrenciye hitap edecek.

El Salvador ile ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, dünyanın ilk ülke çapında yapay zeka destekli eğitim programını başlatacaklarını duyurdu.

xAI'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, El Salvador hükümetiyle varılan anlaşma kapsamında, yapay zeka sohbet botu Grok'un eğitim programına entegre edileceği belirtildi.

Açıklamada, dünyada ülke genelinde ilk yapay zeka destekli eğitim programının El Salvador'da hayata geçirileceği vurgulanarak, bu kapsamda gelecek 2 yılda ülkedeki 5 bini aşkın devlet okulunda yapay zekanın kullanılacağı ifade edildi.

Yapay zekanın bir milyonu aşkın öğrencinin öğrenme hızına ve ihtiyacına uyum sağlayacağı kaydedilen açıklamada, bu programın yapay zekanın dersliklerde "sorumlu" kullanılması için bir çerçevenin geliştirilmesine yardımcı olacağının altı çizildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bu ortaklığın "tüm insanlık için sıra dışı bir getirisi olacağını" belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
