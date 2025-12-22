Haberler

El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Salvador'da, tehlikeli MS13 çetesi üyesi bir kişi 1335 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Başsavcılık, çeteye ait daha fazla üyeye de çeşitli suçlardan ceza verildiğini açıkladı.

Latin Amerika ülkesi El Salvador'da bölgenin en tehlikeli çetelerinden "MS13" üyesi bir kişi 1335 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

El Salvador Başsavcılığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, suç örgütleriyle mücadele kapsamında verilen cezalar hakkında paylaşım yapıldı.

Bu kapsamda, "MS13"ün 248 üyesine 2014 ile 2022 yılları arasında işlenen çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezaları verildiği belirtildi.

Paylaşımda, çete üyelerinden birinin 1335 yıl hapis cezası aldığı, 10'unun ise 463 ile 958 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi.

İsnat edilen suçlar arasında cinayet, kişilerin kayıplara karışması, gasp gibi suçlar yer aldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin

Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
Feyenoord'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu taraftarın hali? Yine kabusu yaşadılar
13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor

13 yıl sonra bir ilk! Göreve başlıyor, işte masadaki en kritik konu
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
Afrika Kupası'nın açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata

Açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
title