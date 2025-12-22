El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi
El Salvador'da, tehlikeli MS13 çetesi üyesi bir kişi 1335 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Başsavcılık, çeteye ait daha fazla üyeye de çeşitli suçlardan ceza verildiğini açıkladı.
Latin Amerika ülkesi El Salvador'da bölgenin en tehlikeli çetelerinden "MS13" üyesi bir kişi 1335 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
El Salvador Başsavcılığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, suç örgütleriyle mücadele kapsamında verilen cezalar hakkında paylaşım yapıldı.
Bu kapsamda, "MS13"ün 248 üyesine 2014 ile 2022 yılları arasında işlenen çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezaları verildiği belirtildi.
Paylaşımda, çete üyelerinden birinin 1335 yıl hapis cezası aldığı, 10'unun ise 463 ile 958 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi.
İsnat edilen suçlar arasında cinayet, kişilerin kayıplara karışması, gasp gibi suçlar yer aldı.