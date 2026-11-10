Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

El Halil'de zeytin toplayan 3 Filistinli, İsraillilerce kelepçelenip darbedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Halil'de zeytin toplayan 3 Filistinli, İsraillilerce kelepçelenip darbedildi; asker destekli saldırıda zeytinler çalındı, traktöre el konuldu, bir Filistinli gözaltına alındı. WAFA'ya göre Beyt er-Ruş'ta zeytin toplayanlara zehirli gaz atıldı, 2 çiftçi gözaltına alındı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde zeytin toplayan 3 Filistinliyi kelepçeleyerek darbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailli bir grup Yatta bölgesindeki Birin köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

İsrail askerlerinin de destek verdiği saldırıda İsrailliler, 65 yaşlarında evli bir çift ile 27 yaşındaki oğullarını kelepçeleyip feci şekilde darbetti.

İsrailliler ayrıca Filistinlilerin topladıkları zeytinleri çaldı ve bir traktöre de el koydu. Bir Filistinli de İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Zehirli gazlı saldırı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre ise El Halil'in batısındaki Beyt er-Ruş köyünde İsrailliler zeytin toplayan Filistinlilere zehirli gaz atarak saldırdı.

Saldırı sırasında İsrail askerleri de 2 çiftçiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Eski Galatasaraylı Noa Lang'tan taraftarını küplere bindiren paylaşım

Taraftarını küplere bindiren paylaşım! Ortalığı karıştırmadan durmuyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta kız arkadaşına takip isteği attığı iddiasıyla Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis! Adliyede arbede çıktı

Takip isteği yüzünden öldürmüştü! Karar sonrası adliye karıştı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı15

Hükümet kurulmadı ama göreve başladılar
Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden

Millilerimiz ile karşılaşacak Fransa'da deprem!
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

Süperstar'ın içinde ukde kalmış! En büyük pişmanlığını anlattı
Bolu Dağı'nda 4 tırın karıştığı zincirleme kaza yolu kapattı, 2 kişi yaralandı

Kara yolu savaş alanına döndü
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kahreden olay! Yardıma koşarken can verdi
Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu18

Amedspor'un kasasından çuvalla para çıkacak! İşte nedeni