El Halil'de zeytin toplayan 3 Filistinli, İsraillilerce kelepçelenip darbedildi

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde zeytin toplayan 3 Filistinliyi kelepçeleyerek darbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailli bir grup Yatta bölgesindeki Birin köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

İsrail askerlerinin de destek verdiği saldırıda İsrailliler, 65 yaşlarında evli bir çift ile 27 yaşındaki oğullarını kelepçeleyip feci şekilde darbetti.

İsrailliler ayrıca Filistinlilerin topladıkları zeytinleri çaldı ve bir traktöre de el koydu. Bir Filistinli de İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Zehirli gazlı saldırı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre ise El Halil'in batısındaki Beyt er-Ruş köyünde İsrailliler zeytin toplayan Filistinlilere zehirli gaz atarak saldırdı.

Saldırı sırasında İsrail askerleri de 2 çiftçiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

Kaynak: AA