Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 3 Filistinli yaralandı

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere yönelik saldırısında 3 kişi yaralandı. Saldırıların artarak devam ettiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli yerleşimcilerin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere saldırdığı" belirtildi.

Saldırıda yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ihlallerini takip eden aktivist Usame Mahamra da yaptığı açıklamada, "İsrailli yerleşimcilerin ordunun koruması altında Mesafir Yatta'nun Recum el-Ali ve Umm el-Kubur bölgelerinde Filistinlilere saldırdıklarını" ifade etti.

Mahamra, saldırıya uğrayan bazı Filistinlilerin darp sonucu yaralandığını, bazılarının ise alıkonulduğunu kaydetti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sadece nisan ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik toplamda 1637 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
