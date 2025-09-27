Haberler

El Halil'de İsrailli Gaspçılardan Saldırı: 3 Yaralı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2'si yabancı uyruklu aktivist olmak üzere 3 kişi, İsrailli gaspçıların saldırısında yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının Mesafir Yatta bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 2'si yabancı uyruklu aktivist olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup gaspçı İsrailli, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde El-Fehit bedevi topluluğuna ve mülklerine saldırdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Mesafir Yatta'daki saldırıda, 2'si yabancı uyruklu aktivist olmak üzere 3 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.

İsrailliler, El Halil'in kuzeyindeki Sair kasabası yakınlarında da tarım arazilerini ateşe vermeye çalışmak gibi provokatif eylemlerde bulundu.

Saldırgan İsrailliler, kuzey Ağvar bölgesinde de El-Himme bedevilerine saldırdı, bazılarını darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
