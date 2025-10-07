El-Ezher Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ahmed Ömer Haşim Hayatını Kaybetti

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nin eski rektörü ve El-Ezher Kıdemli Alimler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmed Ömer Haşim 84 yaşında hayatını kaybetti.

Haber, Haşim'in sosyal medya platformu Facebook hesabından duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, Haşim'in vefatı dolayısıyla Arap ve İslam dünyasına, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı dilendi.

Haşim'in cenazesi öğle vakti başkent Kahire'deki El-Ezher Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şarkiyye iline bağlı Beni Amir kasabasındaki aile kabristanına defnedilecek.

Eski El-Ezher Rektörü ve El-Ezher Kıdemli Alimler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haşim, 1961'de El-Ezher Üniversitesi Din Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmasının ardından hadis alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çok sayıda yayımlanmış akademik çalışması olan Haşim, 1983 yılında El-Ezher Üniversitesi'nde profesörlük unvanı kazandı.

El-Ezher Üniversitesi'nin yanı sıra bazı Arap ve İslam ülkelerindeki üniversitelerde birçok akademik ve idari görevlerde bulunan Haşim, İslami Araştırmalar Kompleksi, İslami İşler Yüksek Konseyi üyeliğinin yanı sıra bir dönem Mısır Halk Meclisi ve Şura Meclisi üyeliği de yaptı.

Haşim, 1995 yılında El-Ezher Üniversitesi rektörlüğü görevini üstlendi.