Ekvador'da cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmada 9 kişi öldü

Güncelleme:
Ekvador'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından mahkum aileleri cezaevi önünde toplandı ve yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Ekvador'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basına göre, eyalete bağlı Machala kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.

Haberin duyulması üzerine cezaevi yakınında toplanan mahkumların aileleri yetkililerden bilgi almaya çalışıyor.

Özgürlüğünden Yoksun Yetişkinler ve Ergen Suçlular için Kapsamlı Bakım Ulusal Servisi (SNAI), olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi yaşamını yitirmişti.

Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
