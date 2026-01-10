Haberler

Ekvador'da Silahlı Saldırıda Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador'un Machala kentinde polis kılığına giren saldırganlar, bir evde 4 kişiyi vurarak öldürdü ve ardından evi ateşe verdi. Olayda hayatını kaybedenlerin biri 13 yaşında bir kız çocuğu. Ekvador'da artan organize suç faaliyetleri nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

KİTO, 10 Ocak (Xinhua) -- Ekvador'da şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı kentlerinden biri olan Machala'da düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador polis yetkililerinde cuma günü yapılan açıklamaya göre perşembe gece yarısı sıralarında bir evde meydana gelen saldırıda polis kılığına giren saldırganlar 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi.

Hayatını kaybedenlerin 13 yaşında bir kız çocuğu, 17 yaşında bir erkek çocuğu, 40 yaşında bir kadın ve soygun ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan sabıkası bulunan 41 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Saldırının, banyoya saklanarak kurtulan başka bir ev sakinine yönelik olduğu bildirildi. Söz konusu kişinin, saatler önce polis ekiplerine bir suç çetesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen eski partnerinden tehditler aldığını söylediği bildirildi.

Ekvador'un güney kıyısındaki El Oro eyaletinin Peru sınırının yakınında bulunan Machala kentinde, artan organize suç faaliyetleri nedeniyle olağanüstü hal uygulaması devam ediyor. Ekvador'da Ocak 2024'ten bu yana Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından ilan edilen bir "iç silahlı çatışma" hali yürürlükte bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti