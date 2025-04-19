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Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Ekvador'da Horoz Dövüşü Mekanına Silahlı Saldırı: 11 Ölü

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Ekvador'un Manabi eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Saldırının organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

KİTO, 19 Nisan (Xinhua) -- Ekvador'un kıyı eyaleti Manabi'de horoz dövüşlerinin yapıldığı bir mekana düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Saldırı, perşembe günü saat 23.30 sıralarında El Carmen kantonuna bağlı Valencia kasabasında gerçekleşti. Askeri üniforma giymiş silahlı bir grup, üç araçla mekana gelerek içeridekilere rastgele ateş açtı. Hayatta kalanların ifadesine göre saldırganlar, yaklaşık 20.000 ABD doları değerindeki ödül parasını da alarak kaçtı.

Yaralıların Santo Domingo'daki hastanelere kaldırıldığı ancak çoğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, saldırının organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, sorumlular hakkında bilgi verenlere ödül verileceğini duyurdu.

Katliam, Manabi tarihindeki en kanlı silahlı saldırı olarak kayda geçti. Eyalette suç örgütleriyle bağlantılı şiddet olaylarının artması üzerine 12 Nisan'da 60 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Ocak 2024'te artan şiddet olaylarına karşı "silahlı iç çatışma hali" ilan etmişti. Hükümet, 22 çeteyi terör örgütü olarak tanımlayarak bu gruplara karşı operasyonlarını sürdürüyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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