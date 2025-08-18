Ekvador'da Bilardo Salonuna Silahlı Saldırı: 7 Ölü

EKVADOR'da, bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas şehrinde bir bilardo salonuna kar maskeli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, olay yerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, ilk incelemelere göre saldırının bölgedeki organize suçlarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.