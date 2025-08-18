Ekvador'da Bilardo Salonuna Silahlı Saldırı: 7 Ölü
Santo Domingo de los Tsachilas'ta bir bilardo salonuna yapılan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının organize suçlarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas şehrinde bir bilardo salonuna kar maskeli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, olay yerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, ilk incelemelere göre saldırının bölgedeki organize suçlarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
