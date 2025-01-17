Ekrem İspir Konağı Turizme Kazandırılıyor

Ağın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterinde bulunan Ekrem İspir Konağını turizme kazandırılmak üzere işletim hakkını Ağın Belediyesine devretti.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar devir protokolünü imzaladı.

Çakar, ilçenin geçmişini yansıtan tarihi Ekrem İspir Konağının 10 yıllığına belediye devredildiğini belirterek, "Konu ile bizzat ilgilenen Kaymakamımız Türkmenoğlu'na teşekkür ederiz. Ağın'ın sosyal ve kültürel oluşumuna katkıda bulunacak olan yenileme projemizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.