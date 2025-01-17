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Ekrem İspir Konağı Turizme Kazandırılıyor

Ekrem İspir Konağı Turizme Kazandırılıyor
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Ağın Kaymakamlığı, Ekrem İspir Konağı'nın işletim hakkını 10 yıllığına Ağın Belediyesine devretti. Belediye Başkanı Şeref Çakar, tarihi konağın yenileme projesi ile ilçenin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Ağın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterinde bulunan Ekrem İspir Konağını turizme kazandırılmak üzere işletim hakkını Ağın Belediyesine devretti.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar devir protokolünü imzaladı.

Çakar, ilçenin geçmişini yansıtan tarihi Ekrem İspir Konağının 10 yıllığına belediye devredildiğini belirterek, "Konu ile bizzat ilgilenen Kaymakamımız Türkmenoğlu'na teşekkür ederiz. Ağın'ın sosyal ve kültürel oluşumuna katkıda bulunacak olan yenileme projemizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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