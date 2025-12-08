İmamoğlu'nun duruşmasında ses kaydı alınması ve paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, duruşma sırasında hukuka aykırı ses kaydı alınıp sosyal medyada paylaşıldığı için soruşturma başlatıldı.
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında ses kaydı alınıp sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında yargılamasına devam edildiği belirtildi.
Kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde alınan ses kaydının "X" isimli sosyal paylaşım platformunda yayımlandığı aktarılan açıklamada, "(Kaydeden ve nakleden) Sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi (Ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.