Ekrem İmamoğlu'ndan Kilis'te Miting Daveti
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kilis'te düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti. Miting saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek Kilis buluşmasına herkesi davet ediyorum" ifadesini kullandı.
