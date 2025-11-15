Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kilis'te Miting Daveti

Güncelleme:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kilis'te düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti. Miting saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Kilis'te düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 16.00'da Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek Kilis buluşmasına herkesi davet ediyorum" ifadesini kullandı.

