Ekrem İmamoğlu'ndan İş Dünyasına Çağrı

(ANKARA) – Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasının temsilcilerine seslenerek, "Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir. Susmayın, korkmayın, çekinmeyin" ifadesini kullandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasının temsilcilerine seslendi. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş dünyamızın değerli temsilcileri, biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz. Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz. Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz. Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz. Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz.

"Susmayın, korkmayın, çekinmeyin"

Ama sizler de şunu çok iyi bilin: Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir. Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak, millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberrut akıl çekip gidecek. Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim."