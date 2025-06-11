Ekrem İmamoğlu'ndan Halk TV'ye Destek: 'Gerçekleri Söyleyen Medyaya Gözdağı'

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında çıkarılan yakalama kararına "Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor. Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağıdır" diyerek tepki gösterdi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan soruşturma başlatılmasına, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dan tepki geldi. Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor. Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağıdır. Halk TV halkın sesidir. Kumpaslarınızla halkın sesini susturamayacak, gerçekleri iftiracılarla örtemeyeceksiniz. Milletimiz her şeyin farkındadır. Millet büyüktür, milletin sesi en güçlüdür."