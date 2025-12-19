Haberler

Ekrem İmamoğlu: 'Adayımı Yanımda, Sandığı Önümde İstiyorum' Diyen Millete Kulak Verin

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, seçmenlerin özgür iradesine sahip çıkmalarını ve demokrasiye duyulan özlemi dile getirdi.

ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " 'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' diyen millete kulak verin" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli irade, demokrasi ve adalete sahip çıkan 25,1 milyon yurttaşıma yürekten teşekkür ediyorum. 81 ilde, 973 ilçede yükselen bu ses; aziz milletimin özgür ve adil bir geleceğe duyduğu özlemdir. Kendi adayını seçme hakkının gasp edilmesine karşı sessiz kalmayan bir milletin, demokrasi tarihine geçecek itirazıdır. 'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' diyen millete kulak verin" ifadelerini kullandı.

