İmamoğlu'ndan Ataşehir Mitingine Mesaj: Mahkemede Yalanlarını Yüzlerine Vurdukça, Yeni Kumpasların Peşinde Koşuyorlar

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz, Silivri mahkemesinde yalanlarını ve iftiralarını yüzlerine vurdukça, onlar yeni kumpasların peşinde koşuyorlar. Yalanlarını daha büyük yalanlarla örtmeye uğraşıyorlar. Milletten kaçıyor, yalanlara sarılıyorlar. Öyle bir bataklığa saplandılar ki, iftiralarını ve yalanlarını büyüttükçe, milletin gözünde küçülüyorlar." dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Ataşehir'de düzenlediği mitinge mesaj gönderdi. İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular, kıymetli Ataşehirliler, benim canım hemşehrilerim… Ataşehir'in iradesi, Ataşehir'in onuru, Onursal Adıgüzel Başkanımızı gece yarısı operasyonuyla gözaltına aldılar. Biz mertçe direndikçe, onlar namertçe yollara daha çok sapıyorlar. Biz, Silivri mahkemesinde yalanlarını ve iftiralarını yüzlerine vurdukça, onlar yeni kumpasların peşinde koşuyorlar. Yalanlarını daha büyük yalanlarla örtmeye uğraşıyorlar. Milletten kaçıyor, yalanlara sarılıyorlar."

Öyle bir bataklığa saplandılar ki; iftiralarını ve yalanlarını büyüttükçe, milletin gözünde küçülüyorlar. Onlar baskıyı, zorbalığı artırıp bizi korkutmaya ve sindirmeye çalıştıkça; bizim cesaretimiz ile direncimiz artıyor. Bir yanda bir avuç koltuk sevdalısı, öbür yanda milyonlarca vatan sevdalısı bizler varız! Bir yanda koltuklarını kaybettiğinde bir hiç olacak gözü dönmüşler, öbür yanda milyonlarla birlikte çoğalacak bizler varız! Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile…

Ülkemize dayattıkları bu adaletsiz ve çürümüş düzeni değiştireceğiz. Her birimizi hapsetseniz, dışarıda tek bir Cumhuriyet Halk Partili kalmasa bile başaracağız. Çünkü bizim davamız, Cumhuriyet ve demokrasi davası. Bizim davamız, herkes için adalet ve hürriyet davası. Bizim davamız; herkes için refah, bolluk ve bereket davası. Haklı bir davaya kendini adamış mert, inançlı ve iyi yürekli 10 milyonlarız. Elbette kazanacağız. Can havliyle çırpınanların memlekete yaydığı karanlığa bakmayın. Sandık kurulacak, millet mührü vuracak. Onlar kaybedecek, milyonlar kazanacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

Kaynak: ANKA