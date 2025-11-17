Ekrem İmamoğlu'na Yeni Hesap Engeli Aşarak Açıldı

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına X platformu tarafından erişim engeli getirilmesi sonrası yapılan çalışmayla yeni bir hesap açıldı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ismiyle açılan hesaptan yapılan ilk paylaşımda, "Nerede kalmıştık?" denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili paylaşımların yapıldığı X hesabı, daha önce "Milli güvenlik ve kamu düzenini koruma" gerekçesiyle üç kez farklı kullanıcı adlarıyla erişime kapatılmıştı. Hesap, sırasıyla cbadayofisi1, cbadayofisi11 ve cbadayofisi22 adlarıyla tekrar açılmış, fakat her seferinde yeniden engellemeyle karşılaşmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, "@CAOIletisim" rumuzuyla Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı tekrar açıldı. Hesabın ilk paylaşımında "Nerede kalmıştık?" açıklamasına yer verildi.