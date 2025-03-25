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Ekrem İmamoğlu'na Destekleyen Genç Tutuklandı

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2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' diyerek destek veren 22 yaşındaki Berkay Gezgin, tutuklandı. Avukatı, genç için unutulmaması gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, tutuklandı.

Avukat Cemil Çiçek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı. Kendisinin son cümlesi şu oldu: 'Lütfen beni unutturmayın!' Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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