Ekrem İmamoğlu hakkında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargı mensuplarına hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma kapsamına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bugün yapılan duruşmada ifadesinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
