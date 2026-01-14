CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Beşiktaş'ta... Ekrem İmamoğlu: Yarın Beşiktaş Meydanı Kirli Kampanyalara Gereken Cevabı Verecek

Haberler

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenecek miting öncesinde algı çalışmalarına karşı meydanların önemine vurgu yaptı. 'Kirli kampanyalara gereken cevap verilecek' dedi.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın İstanbul Beşiktaş'ta düzenleyeceği mitinge ilişkin, "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek. Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun sona ermesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek. İmamoğlu mitinge ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek. Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek."

