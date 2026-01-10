Haberler

Yeşilay Başkanı Dinç, çocuklarına ekran limiti koymaları için ebeveynleri uyardı

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, çocuklarda ekran bağımlılığını önlemek için ailelere yaş gruplarına göre ekran süresi sınırı koymaları gerektiğini vurgulayarak, anlamlı ilişkilerin ve sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, çocuklarda ekran bağımlılığının önüne geçilmesi için anne ve babaları, yaş gruplarına göre ekran başında kalma limiti koyması gerektiği konusunda uyardı.

Kurumun açıklamasında görüşlerine yer verilen Dinç, ebeveynlerin süre sınırı getirmediği çocukların ekran bağımlısı olabileceğini, söz konusu sınırın bir ceza ya da ödül sistemiyle uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Bunun yerine ebeveyn ile çocuk arasında "anlamlı ilişkiler, anlamlı işler" misyonuyla hareket edilmesi gerektiğini aktaran Dinç, "Çocuklar için hayatı sosyal anlamda zenginleştirme noktasında adımlar atılmalı. Eğer çocukların hayatı bu doğrultuda zenginleşirse ekrandan uzak kalma istekleri de o derece teşvik edilmiş olur." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda ekran bağımlılığının önüne geçilmesi için anne ve babaları, yaş gruplarına göre ekran başında kalma limiti koyması gerektiği konusunda uyaran Dinç, sürenin yanı sıra çocukların izlediği içeriğin de önemli olduğunu, seçici olunmasının ve çocuğun ekran karşısında yalnız kalmamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Dinç, bilgisayar oyunlarında da benzer koşulların sağlanmasının kritik olduğunu aktararak, "Çocuğunuzun oynayacağı oyunların pedagojik ilkeler gözetilerek hazırlandığından ve güvenilir kaynaklar tarafından üretildiğinden emin olmalısınız. Sosyal medya konusunda da çocuklarınızı eğiterek kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiğini sık sık hatırlatmalısınız." uyarılarında bulundu.

Yeşilayın ekran bağımlılığına karşı aile içi iletişimi öne çıkartma çabalarını hatırlatan Dinç, "Saat Dokuz Ekranda Yokuz" kampanyasına değinerek, ailelerin 21.00-21.30 saatlerinde ekran başında olmak yerine birlikte aktivite yapmak, spor yapmak ya da kitap okumak gibi alışkanlıklarla bağımlılıklardan korunabileceğini ifade etti.

Dinç, tüm ailelere kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
