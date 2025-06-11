Ekmek Fırınında Fenalaşan Çalışan Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı

Ekmek Fırınında Fenalaşan Çalışan Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan İbrahim Güner, çalışma sırasında rahatsızlanarak fenalaştı. Hava ambulansıyla hastaneye kaldırılan Güner'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı ekmek fırınında rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir'de Seyyidharun Veli Bulvarı'nda bulunan bir ekmek fırınında çalışan İbrahim Güner, çalıştığı sırada sırt ağrısı, soğuk terleme ve mide ağrısı şikayetiyle bir anda fenalaştı.

Güner'in durumunu gören iş arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İş yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güner, buradaki müdahalenin ardından, kalp krizi geçirmesi ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle hava ambulansı ile Konya merkezdeki Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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