Ekip, Yıldırım'ı yakaladı, sırada 'Şirket'i çökermek var - Haberler

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Ekip, Yıldırım'ı yakaladı, sırada 'Şirket'i çökermek var

Bültenler - Güncel
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Ekip, Yıldırım'ı yakaladı, sırada 'Şirket'i çökermek var

TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi 'Teşkilat', 22 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan kırk yedinci bölümüyle büyük ilgi gördü.

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken, #İhanetinBedeli etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu ve çok konuşuldu.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu:

Yıldırım'ın teklifi karşısında zor bir karar veren Halit, Yıldırım'ın Ankara'ya getirilmesini söyledi. Bu karar kimsenin hoşuna gitmese de sonunda Şirket hakkında bilgiler elde edilecek olması tüm dengeleri değiştirdi.

Ekip hemen operasyon için düğmeye bastı ama bu sırada Yıldırım peşindeki adamlardan kurtulmak için Fransız polisine teslim oldu. Fransız istihbaratının Yıldırım için farklı planları vardı. Fransız yetkili de Şirket'in adamı çıkınca ortalık karıştı. Sonunda Yıldırım'ı ele geçiren ekip, hayatları değiştirecek operasyonun son adımı için yeni bir plan yaptı ve Yıldırım'ı Şirket'in adamlarından kaçırılarak güvenli bir şekilde Ankara'ya götürlmesi için harekete geçildi.

Diğer tarafta Sadık'a Yıldırım'ın adamları aracılığıyla bir uyarı mesajı geldi. Durumu Halit başkan'a ileten Sadık, Yıldırım'ın gizli bir planı olduğunu söyledi.

Amansız bir mücadele sonucunda Yıldırım Türk topraklarına getirildi. Yıldırım'ın ilk sorgusunun ardından Şirket hakkında verdiği bilgiler masaya yatırıldı ve tüm ekibin hayatını derinden etkileyecek olan Şirket operasyonunun başlamasına karar verildi.

Bültenler / Güncel

Halit Yıldırım, Ankara, Güncel, Haberler

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