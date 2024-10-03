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Ekaterina Shelehova İstanbul'da Konser Verdi

Ekaterina Shelehova İstanbul'da Konser Verdi
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Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde harika bir performans sergileyerek Türk seyircisiyle buluştu. Şarkıcı, konser öncesi duygu dolu açıklamalar yaptı ve Türkçe parçalar üzerine çalışmalarına değindi.

Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan genç sanatçı, "İstanbul ve Türk seyircisi muhteşem. Festivalin bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Aslında dün gece bir performanstaydık ve harikaydı. İnanılmaz bir gösteriydi, seyirci muhteşemdi yani seyirciden hissettiğim enerji, sıcaklık inanılmazdı." dedi.

Shelehova, konserde Yavuz Bingöl ile seslendirdiği "Sarı Gelin" eserine de değinerek, "O kadar güzel bir şarkı ve o kadar çok duygu hissediyorum ki... Tam olarak belirlemek zor ama duyguları kalbimin derinliklerinde hissedebiliyorum." diye konuştu.

Operaya 10 yaşında başladığını dile getiren Shelehova, "Tiyatro ve müziği çok seviyordum. İkisinin karışımı olarak operayı seçtim. Sonra kendi müziklerimi yapmaya başladım. ifadesini kullandı.

Shelehova, İstanbul konserinde ilk kez birlikte sahneye çıktığı, piyanist Artun Miskciyan ile İstanbul'un ardından Meksika ve Kanada'da konser vereceklerini söyledi.

Şarkıcı Furkan Usta ile müzikal iş birliği yaptıklarını sözlerine ekleyen genç sanatçı, Miskciyan aracılığıyla Türkçe şarkılar öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Diksiyon, cümle ve parçaların bağlamı konusunda bana yardımcı oldu ve bundan dolayı çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

"Yine Bir Gülnihal", "Nazende Sevgilim" ve "Sarı Gelin" parçalarını Türkçe yorumlayan Shelehova, "Romeo ve Juliet"in de aralarında olduğu farklı dillerdeki eserlerden oluşan bir repertuvarı seslendirdi.

Konserde Shelehova'ya eşlik eden Artun Miskciyan da "Fragosiriani" adlı bestesini yorumladı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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