1. Ejderha temalı el sanatı ürünlerinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde somut olmayan kültürel mirası devralan sanatçılar, ejderha temalı el sanatı ürünleri yaratmaya devam ediyor. Ejderha Yılı'nın gelişiyle ilgi odağı olan bu ürünlerin renkli dünyasına birlikte bakalım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hebei eyaletinden bildiriyor. (XHTV)