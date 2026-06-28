İsrailli muhalif siyasetçi Eisenkot, Netanyahu'yu ülkeyi geriletmekle suçladı

İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ülkeye benzeri görülmemiş tarihi bir gerileme yaşatmak ve Gazze ile Lübnan konusunda yalan söylemeye devam etmekle suçladı.

Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan ile varılan çerçeve anlaşmasının akabinde Netanyahu ve liderlik ettiği hükümetin performansını eleştirdi.

Gadi Eisenkot, eleştirisinde, "Başbakan, ülkeyi körü körüne tarihin en düşük seviyesine sürükledi ve gece gündüz ülke içindeki bölünmeyi körüklemek için çalışıyor. Netanyahu bu gece bile Gazze ve Lübnan hakkında yalan söylemeye devam etti." şeklinde sert ifadeler kullandı.

Muhalif lider, Netanyahu'nun İsrail halkını yönetmeye ehil olmadığını ve siyasi bekası ülke içindeki fitneden nemalandığı için "ulusal birlik dersi vermeye" hakkı olmadığını savundu.

Eisenkot, Netanyahu'nun ayrıca devlet güvenliği pahasına da olsa hükümet ortaklarının gönlünü yapmak için tüm enerjisini askerlikten kaçış (Haredilerin askerlik yapmak istememesi nedeniyle ülkede yaşanan siyasi kriz) çalışmalarına harcadığını dile getirdi.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtilse de anlaşmanın kırılgan olduğuna dikkati çekiliyor.