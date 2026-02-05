Eski İsrail Başbakanı Olmert, eski Fetih Hareketi yöneticilerinden Dahlan ile Abu Dabi'de görüştü

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in, ???????Fetih Hareketi'nin eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüştüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, eski İsrail Başbakanı Olmert'in, Dahlan ile Abu Dabi'de bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmenin "gözlerden uzak bir şekilde" yapıldığı dile getirilen haberde, görüşmenin içeriği veya görüşülen dosyalar hakkında ayrıntı verilmedi.

Haberde, Olmert'in ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Fetih Hareketi'nde daha önce Merkez Komite üyeliği yapan Muhammed Dahlan ise 2011'de ihraç edilmişti.

Hakkındaki "Filistin lideri Yasir Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti.

Filistin Yolsuzluk Suçları Mahkemesi 2016'da Dahlan'ı Filistin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Koordinatörü olarak görev yaptığı süre boyunca 16 milyon doları zimmetine geçirmekten üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı.