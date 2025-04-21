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Ehliyetsiz Sürücüye 50 Bin Lira Ceza

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Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü ve babasına toplam 50 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarparak kovalamaca sonucu yakalandı.

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacayla yakalanan 16 yaşındaki sürücü ile babasına toplam 50 bin lira para cezası uygulandı.

Annesi, babası ve kardeşinin de içinde bulunduğu 19 ACN 685 plakalı otomobili kullanan ehliyetsiz sürücü Arda T, seyir halindeyken kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan sürücü, Ulukavak Mahallesi'nde girdiği çıkmaz sokakta durmak zorunda kaldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Arda T'ye ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, babasına ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan toplam 50 bin lira ceza uygulandı.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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